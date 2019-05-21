Американский генерал Бен Ходжес уверен, что НАТО может предпринять ряд шагов по укреплению своих позиций на Чёрном море, не нарушая международных норм — в частности, открыть свою региональную штаб-квартиру в Румынии. Кроме того, НАТО поможет укрепить украинскую базу в Бердянске, чтобы помочь обеспечить безопасный проход украинских кораблей и помешать дальнейшей «морской экспансии Москвы», пишет Gazeta Polska.