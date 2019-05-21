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БУМИБ

Гройсман хоче скоріше здати справи невідомо як і кому

21 мая, 2019 Сергей Белоусов
Гройсман хоче скоріше здати справи невідомо як і кому

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Президента Володимира Зеленського внести кандидатуру на пост нового прем’єра та міністрів. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV у понеділок, 20 травня. «Я вважаю, що Президент має негайно внести кандидатуру прем’єр-міністра і нового уряду і я вважаю, що це має відбутися у найкоротший термін», — сказав прем’єр.

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Huawei про призупинення співпраці з Google

20 мая, 2019 Сергей Белоусов
Huawei про призупинення співпраці з Google

У компанії Huawei офіційно прокоментували призупинення співпраці з Google, у зв’язку з яким смартфони цієї китайської компанії можуть втратити доступ до оновлень Android.

Про це йдеться у офіційній заяві Huawei. «Huawei зробила значний внесок у розвиток ОС Android. Як один із ключових глобальних партнерів Android, ми тісно співпрацювали з відкритою платформою для розробки екосистеми, необхідної як для користувачів, так і для розвитку галузі в цілому», — йдеться у заяві Huawei.

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Портрет «Не портрету»

20 мая, 2019 Сергей Белоусов
Портрет "Не портрету"

Сьогодні вранці, 20 травня, в Раді пройшло урочисте засідання, присвячене інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Голова парламенту Андрій Парубій зачитав формальний текст і запросив нового Президента в зал для прийняття присяги. Після виконання формальностей новий Президент виступив з дуже неоднозначною програмною промовою, яка може вважатися першим повноцінним проявом його намірів на цій посаді.

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В Запорожье загорелся трамвай

10 мая, 2019 Татьяна Горячева

10 мaя, в 00:46 в Службу спaсения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Северное шоссе Зaводского рaйонa произошло возгорaние в трaмвaе.

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Uber и Bolt перестали принимать водителей на «евробляхах»

10 мая, 2019 Татьяна Горячева

Компании вызова такси Uber и Bolt в Украине сообщили водителям, зарегистрированным в системах, что отказываются от автомобилей на иностранной регистрации.

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В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе

10 мая, 2019 Татьяна Горячева

По оценке заместителя председателя парламентской фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Александера Ламбсдорфа (Alexander Lambsdorff), Украина является «краеугольным камнем, гарантирующим стабильность европейской системы безопасности». Именно поэтому так важно, считает он, найти решение российско-украинского конфликта, угрожающего всей этой системе.

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В Киеве полиция насчитала 3 тысячи участников акции «Бессмертный полк»

10 мая, 2019 Татьяна Горячева

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

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Gazeta Polska: силы НАТО в Чёрном море обезопасят украинский флот

19 апреля, 2019 Татьяна Горячева
Gazeta Polska: силы НАТО в Чёрном море обезопасят украинский флот

Американский генерал Бен Ходжес уверен, что НАТО может предпринять ряд шагов по укреплению своих позиций на Чёрном море, не нарушая международных норм — в частности, открыть свою региональную штаб-квартиру в Румынии. Кроме того, НАТО поможет укрепить украинскую базу в Бердянске, чтобы помочь обеспечить безопасный проход украинских кораблей и помешать дальнейшей «морской экспансии Москвы», пишет Gazeta Polska.

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Україна опустилась на 102 місце в Індексі свободи преси

19 апреля, 2019 Татьяна Горячева
Україна опустилась на 102 місце в Індексі свободи преси

Рейтинг організації “Репортери без кордонів” оцінює, наскільки вільно почуваються журналісти у різних країнах світу.

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Коломойский рассказал, как относится к возможному политическому преследованию Порошенко после выборов

19 апреля, 2019 Татьяна Горячева
Коломойский рассказал, как относится к возможному политическому преследованию Порошенко после выборов

Экс-глава Днепропетровской ОГА и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что любое политическое преследование Президента Украины Петра Порошенко, которого он назвал своей марионеткой, после выборов считает неприемлемым. Об этом Коломойский заявил в интервью«Экономической правде».

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Из-за дебатов на «Олимпийском» в Киеве ограничат движение в центре и закроют на вход 2 станции метро

19 апреля, 2019 Татьяна Горячева
Из-за дебатов на "Олимпийском" в Киеве ограничат движение в центре и закроют на вход 2 станции метро

Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта в центре столицы и вход на станции метро «Площадь Льва Толстого» и «Олимпийская» с 10:00 до 22:00 19 апреля в связи с дебатами кандидатов в Президенты.

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В России продлили арест украинских моряков, взятых в плен в Керченском проливе

18 апреля, 2019 Татьяна Горячева

Лефортовский районный суд Москвы (Россия) продлил арест 4 украинских пленных моряков на 3 месяца до 24 июля.

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В Украину идет аномальное тепло и засуха: прогноз погоды до конца апреля

18 апреля, 2019 Татьяна Горячева

Синоптики прогнозируют теплую вторую половину апреля. В конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. В то же время, температура воздуха может превысить 28 градусов тепла, что не характерно для этого времени года.

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Американський бізнес в Україні ​​“хоче передбачуваності»

16 апреля, 2019 Татьяна Горячева

Американські підприємці бажають почути від обох кандидатів у президенти, якою буде їх економічна програма у разі обрання

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Правила оплаты «коммуналки» изменятся с мая: какие нововведения ждут украинцев

16 апреля, 2019 Татьяна Горячева

С 1 мая в Украине изменятся правила оплаты ЖКУ, поскольку в силу вступит новый закон «О жилищно-коммунальных услугах». О том, что изменится с последнего месяца весны в оплате «коммуналки», пишет «Обозреватель».

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Из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа

16 апреля, 2019 Татьяна Горячева
Из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа

Из горящего Собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа. Об этом этом заявил сообщил ректор собора (ответственный за богослужения священник) Патрик Шове в эфире Le Parisien, передает «Европейская правда«.

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В Запорожской области корью заболело почти полтысячи человек

26 марта, 2019 Татьяна Горячева

С начала года в Запорожской области зарегистрировано 487 случаев кори. Областной центр — грод Запорожье — на первом месте по количеству “подхвативших” вирус.

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В Запорожской области 196 человек пострадали от острых кишечных инфекций

26 марта, 2019 Татьяна Горячева

В Запорожской области от острых кишечных инфекций пострадали 196 человек. Об этом сообщают в областном лабораторном центре.

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Германия предоставит финансовую поддержку на EUR5,8 млн гуманитарным проектам МККК в Украине в 2019 году

26 марта, 2019 Татьяна Горячева

Федеральное правительство Германии предоставит финансовую поддержку гуманитарным проектам Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине в 2019 году на сумму EUR5,8 млн, сообщает посольство ФРГ в Украине.

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Порошенко подает в суд на канал «1+1»

26 марта, 2019 Татьяна Горячева
Порошенко подает в суд на канал "1+1"

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» из-за распространения каналом лжи и дезинформации, заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов.

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